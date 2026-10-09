'Tamara Falcó' desvela los secretos del retiro conyugal con Íñigo Onieva: "¿Os imagináis que me encuentro sus calzoncillos con palominos?"

La colaboradora de 'Zapeando' Leonor Lavado se mete en la piel de la marquesa de Griñón para explicar las técnicas que ha aprendido en un retiro conyugal para mejorar la convivencia en pareja.

Tamara Falcó ha confesado en 'El Hormiguero' que ha acudido con su marido, Íñigo Onieva, a un retiro conyugal para mejorar su relación. Una experiencia en la que, según ha contado, les enseñan técnicas para favorecer la convivencia en pareja y afrontar mejor los problemas del día a día.

Para resolver las dudas de los colaboradores de Zapeando, la particular versión de la marquesa de Griñón, interpretada por Leonor Lavado, ha visitado el plató para compartir sus propias reflexiones sobre el matrimonio.

"Le quiero mucho en la riqueza y en la pobreza, bueno, en la pobreza...", bromea 'Tamara Falcó'. "¿Os imagináis que yo me encuentro sus calzoncillos con palominos?", lanza entre risas 'la hija de Isabel Preysler', mientras comenta algunas de las técnicas y estrategias que habrían aprendido durante el retiro.

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