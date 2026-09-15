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Semana de la Moda de Madrid

Tamara Falcó confiesa su ritual de belleza en la Semana de la Moda de Madrid: "Procuro desayunar bien"

Tamara ha acudido al desfile de Pedro del Hierro, que inaugura la Semana de la Moda de Madrid: "Me gusta que la mujer esté guapa y me encanta sacar referencias de la naturaleza".

Tamara Falcó

Tatiana Arús enseña en este vídeo las declaraciones de Tamara Falcó en la inauguración de la Semana de la Moda de Madrid, donde han acudido otras famosas como Mar Flores o Amelia Bono. Pedro del hierro ha sido el primer en desfilar y la hija de Isabel Preysler, embajadora de la firma, no se lo ha querido perder.

"Es el pistoletazo de salida", destaca Tamara Falcó, que afirma que a ella lo que le gusta "es que la mujer esté guapa": "Me encanta sacar referencias de la naturaleza". Además, preguntada sobre si tiene algún ritual de belleza, Tamara Falcó explica que procura "desayunar bien".

Por otro lado, Tamara Falcó destaca que su madre, Isabel Preysler, "está fenomenal" y explica en este vídeo cómo ha sido la comida familiar que tuvieron con la vuelta de Julio José Iglesias a España: "Teníamos roast beef y como él es vegetariano se lo tuvo que saltar". Por su parte, tras escuchar todo el vídeo, Alfonso Arús confiesa que no entiende "nada".

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