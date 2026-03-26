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'Pilar Confidencial'

VÍDEO | Pilar Vidal desvela cómo es el nuevo club de Íñigo Onieva: "Se debe ligar mucho al nivel que a mí me mola"

El marido de Tamara Falcó ha abierto un exclusivo club en Madrid y la periodista ha podido visitarlo. Pilar cuenta que, aunque esperaba un local más espectacular, su oferta gastronómica le gustó mucho.

El marido de Tamara Falcó ha abierto un exclusivo club en Madrid y la periodista ha podido visitarlo. Pilar cuenta que, aunque esperaba un local más espectacular, su oferta gastronómica le gustó mucho.

Recientemente, Íñigo Onieva, marido de Tamara Falcó, ha abierto un exclusivo club privado en Madrid. Pilar Vidal ha tenido la oportunidad de visitarlo y no duda en compartir todos los secretos del local con Zapeando.

Vidal cuenta que en la entrada le pusieron una pegatina en la cámara de su móvil para que no pudiera grabar en el interior. La periodista cuenta que el club "es muy mono", pero ella esperaba "más deslumbrón". "Hay demasiada oferta ahora mismo en Madrid muy igual toda", añade.

La periodista tampoco entendió que, a pesar de que se debe pagar para poder ser socio y acceder al club, se pagan las consumiciones. A pesar de ello, señala que el local no le decepcionó ya que la comida "está muy rica" y añade: "Y ahí se debe ligar mucho al nivel que a mí me mola".

Aunque la decoración le gustó, espera que, por ejemplo, en el baño contaran con amenities más exclusivas y lujosas. "Me esperaba algo con glamur", afirma. El día que visitó el club también estaban Tamara e Íñigo y, como cuenta Pilar, los vio "super enamorados".

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