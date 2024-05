Sergio Dalma ha visitado Zapeando para hablar sobre sus últimos proyectos. El cantante, además, cuenta con un gran imitador: el propio Dani Mateo. El presentador de Zapeando ha demostrado en varias ocasiones que le gusta mucho imitar al intérprete catalán. Esto ha quedado demostrado con varios vídeos en los que se puede ver a Mateo cantando temas de Dalma.

"Sergio, ¿quieres decirle algo?", le pregunta Thais Villas. "¿Sabe qué pasa? Que no le puedo decir nada porque le tengo mucho cariño. Si le tengo que juzgar... ha puesto el color de voz y todo", dice Dalma. "El que a mi me hayan cantado en los karaokes es todo un orgullo", añade el cantante.

Dani, entonces, cuenta una anécdota sobre por qué le gusta tanto imitar a Sergio Dalma. Cuando tenía 14 años tuvo un accidente en el que se cayó de una litera y se golpeó en la garganta. "Me destrocé el aparato fonador, incluso me dijeron que me iba a quedar mudo", explica. "Estuve haciendo foniatría durante casi cuatro años y no podía cantar pero me gustaba mucho", argumenta. "Iba a los karaokes y solo cantaba Sergio Dalma", añade.