Daniel Fez comparte un vídeo que desvela un íntimo secreto de los hombres: "Escuchamos pero no juzgamos"

El colaborador sigue mostrando contenido que le ha cambiado la vida. En este caso, el vídeo tiene a una chica como protagonista que pregunta por algo que, supuestamente, hacen los chicos en la ducha.

El cómico Daniel Fez vuelve a compartir en Zapeando vídeos protagonizados por influencers que, como 'confiesa', le cambiaron la vida. Como cuenta, "gracias a internet se revelan muchas técnicas y conocimientos de forma gratuita".

"Algunos son un poco regulinchis para los hombres porque se revelan nuestros secretos más íntimos", añade. Dani muestra un vídeo protagonizado por una chica que pide a los chicos que confirmen si es verdad que "cuando se están duchando, juntan agua en el pecho y después la sueltan".

Dani, preocupado, comenta: "Ay mi madre, que sabe el truco del pocito". "¿Y si es verdad que están expuestos todos los secretos de los hombres?", añade. "Esta chica no sabe todos los secretos porque lo que más nos gusta hacer a los hombres en la ducha es... ¡dejar el desagüe lleno de pelos!", afirma Nacho García.

"No he entendido muy bien lo del pocito", comenta Isabel Forner. Daniel e Iñaki Urrutia se lo explican pero, como responde la zapeadora, no le ve sentido. "Yo no lo he hecho nunca pero... entiendo que será para eso", afirma Urrutia. "Yo sí", confiesa Nacho. "Escuchamos pero no juzgamos", le dice Fez.