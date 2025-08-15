Jiaping conquista a los zapeadores con un postre saludable: pudin de chocolate y huevo

La colaboradora de Zapeando comparte el paso a paso de esta sencilla receta, perfecta para esos momentos en nos apetece algo dulce. Descubre sus ingredientes y cómo se prepara en el vídeo principal.

Jiaping Ma comparte una deliciosa propuesta dulce que, además, es saludable: pudin de chocolate y huevo. Esta receta seguro triunfa entre los amantes del chocolate y, además, es perfecta cuando apetece darse un capricho dulce pero que, a la vez, sea sano.

La receta se compone de 6 huevos duros, 50 g de cacao en polvo, 2 g de miel o pasta de vainilla, 60 g de azúcar y 180 ml de leche. Su elaboración, además, es muy sencilla, ya que solo se necesita una batidora.

Para preparar este postre se agregan todos los ingredientes a un recipiente y se trituran. Cuando se consigue la textura deseada, se debe dejar en la nevera varias horas para que se enfríe. Jiaping explica que se puede reducir tanto la cantidad de miel como el azúcar si preferimos un sabor menos dulce.

La cocinera, además, explica que se puede decorar con un poco de menta y, además, añadir fruta en porciones. Los zapeadores prueban este postre y dan su aprobado a Jiaping. "Veredicto: está muy rico", le dice Miki Nadal. "Un triunfo de Jiaping", añade Maya Pixelskaya.