Sergio Dalma visita Zapeando para presentar su nueva canción: 'Madrid - Buenos Aires'. El tema está incluido en su nuevo disco, 'Sonríe que estás en la foto'. El cantante, además, esta embarcado en una gira con la que está celebrando sus 35 años en los escenarios.

"Más actual no podía ser el tema", bromea Dalma. "No quería tocar este tema", responde Thais Villas. El cantante tiene ya 22 discos, por ello la zapeadora le pregunta sus trucos para no repetirse. "De entrada yo he compuesto pocas canciones de las mías, las peores son las mías", afirma, irónico.

"Tengo la suerte de rodearme de muy buenos autores", explica el cantante. "En este nuevo disco me he rodeado de autores muy jóvenes, hemos querido redescubrir ese sonido de los 80 con gente de ahora y ha sido algo muy divertido", añade. "Uno tiene que seguir evolucionando, no podemos vivir de aquel 'Bailar pegados'", concluye.