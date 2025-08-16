Hemeroteca El Intermedio
Noé, arquitecto sin hogar que duerme en el Aeropuerto de Barajas: "Esto no es una vida normal"
Centenares de personas sin hogar pernoctan en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Noé es italiano y, al quedarse sin trabajo no podía pagar su casa. Esto le llevó a trasladarse al aeropuerto para no dormir en la calle.
La periodista Andrea Ropero se desplazaba hasta el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para conocer la situación de alguno de los sin hogar que deben pernoctar en estas instalaciones para no dormir en la calle.
Una de estas personas es Noé, un arquitecto italiano. Como se podía ver en las imágenes, dormía en una manta sobre el suelo de la terminal. Como explicaba a la reportera, estuvo trabajando en España durante dos meses, pero perdió su trabajo. "No pude pagar mi casa y, para no estar en la calle, vine aquí".
"¿Cómo haces para comer o ducharte?", preguntaba Andrea. Noé respondía que podía mantenerse con el dinero que ganó mientras trabajaba. Ropero también preguntaba a Noé por sus planes a medio plazo.
"¿Estás buscando trabajo, recibes alguna ayuda que te permita salir de aquí pronto?", planteaba la reportera. "Mis proyectos en el futuro son conseguir una casa y poder hacer una vida normal", respondía Noé, "porque esto no es una vida normal".
