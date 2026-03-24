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"Introdujo el kebab en España"

Omar Montes cuenta en El Hormiguero la conexión entre su padre y Michael Jackson, en vídeo

El cantante fue a divertirse este lunes al programa de Pablo Motos donde, además de anunciar que ha decidido abandonar la música en un año, compartía una curiosa anécdota de su padre con el rey del pop.

El cantante fue a divertirse este lunes al programa de Pablo Motos donde, además de anunciar que ha decidido abandonar la música en un año, compartía una curiosa anécdota de su padre con el rey del pop.

Omar Montes ha sido el último invitado en El Hormiguero. El cantante aprovechaba su visita al programa de Pablo Motos para contar que ha decidido abandonar la música. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, Montes explica que en España triunfan más los cantantes latinos.

"Si tu te vas a Argentina, los números uno son argentinos, te vas a México son mexicanos", indica, "pero aquí en España los que la pegan son siempre de fuera". "Parece que me tengo que morir para que me escuchen", añadía, indignado.

El artista, además, compartía con Motos una curiosa anécdota sobre su padre y Michael Jackson. Como explicaba en el programa de Antena 3, su padre fue el que introdujo el kebab en nuestro país y esto le llevo a conocer al rey del pop.

"Cuando fue a cantar a Barcelona y mi padre quería reunirse con él", explica. Omar cuenta que le llevó un kebab a Jackson y le dijo que era el mejor que había probado en su vida. "Ojo que, si el kebab era de los fuertes, podía ser la explicación de que Michael Jackson se quedara pálido", afirma Miki Nadal.

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