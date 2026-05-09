El divertido vídeo viral del perro que sopla la vela después de que le canten 'Cumpleaños feliz'

El perro que protagoniza este vídeo viral arrasa en internet y en Aruser@s Weekend por ser uno de los más listos de los que hemos podido ver en la historia de este programa.

El perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend está de cumpleaños y lo está celebrando como lo haría cualquier persona: con una fiesta y una tarta para compartir con sus seres queridos. Lo que no se esperaban sus dueños es que al terminar de cantarle 'Cumpleaños feliz' el can soplara la vela "como si supiera lo que está haciendo". "Como diciendo: 'Mira, ya he pedido el deseo'", comenta el presentador del programa de laSexta.

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