Omar Montes anuncia que se retira después de este año: "La música es una mierda, una falsedad"

El contexto El cantante madrileño ha anunciado en el plató de 'El Hormiguero' que este será, por ahora, su último año en la música. "Voy a estar un tiempo a mi rollo".

Bombazo musical: el cantante madrileño Omar Montes deja la música. Al menos, por un tiempo. Así lo ha anunciado durante su entrevista con Pablo Motos en 'El Hormiguero', en la que ha asegurado que "la música es una mierda" y "una falsedad". "Nos ponemos serios. Es que... a ver cómo te lo digo yo... así... es duro un poco, ¡eh!", ha empezado un dubitativo Montes frente a las cámaras.

"Llevo ya 10 años cantando, me he recorrido todos los lados, he estado número 1, 2, 0... muchas alegrías me he llevado, lo he pasado muy bien. He disfrutado mucho de lo que era mi sueño, que era cantar", ha señalado, antes de criticar que "últimamente" siente que para tener éxito hay que "tirarse" unos a otros. "Cuando ven que a lo mejor no tienes unos números muy altos, la gente que eran tus mejores amigos de la música dejan de llamarte. La música es una mierda, es una falsedad", ha lamentado, señalando a aquellos que sólo se han juntado a él por interés y que cuando otro suena más, te abandonan.

En su intervención, Omar Montes también ha criticado el poco apoyo que reciben los artistas españoles en España, donde sí 'pegan' fuerte los latinos. "Por suerte tengo amigos influencers, tiktokers... que sale una canción mía y son los primeros. Pero los demás no, sólo quieren hacer tiktoks si eres de Puerto Rico", ha lamentado, en clara referencia a otros artistas del sector como Daddy Yankee, Bad Bunny o Rauw Alejandro.

"En vez de apoyar el producto nacional español...", ha subrayado, explicando que al apoyar sólo a "los de fuera", al final lo que se consigue es que los artistas urbanos españoles decaen. "En el top 50 de éxitos casi siempre los números 1 son latinos. Pero te vas a Argentina y son argentinos; te vas a México y son mexicanos... en España los que 'pegan' son siempre los de fuera, porque no tenemos el apoyo que deberíamos", ha insistido. "Y estoy un poco ya... hasta los cojones", ha afirmado, en su habitual tono desenfadado.

Así pues, "hablando claro", ha continuado, ha anunciado que este es su "último año en la música". "No te quiero liar, no quería ni decirlo... pero voy a estar un tiempo a mi rollo", ha avanzado. Omar Montes aún no ha cumplido los 40 años, y Pablo Motos se ha sorprendido que deje la música tan joven. "No se trata de la edad. Hay gente que con veinte y pocos se retira y no quiere cantar más porque tiene problemas de salud mental... es que la música no es fácil", ha insistido. "Tú ves que yo hago un videoclip, feliz, y a lo mejor por dentro no estoy feliz, estoy cansado, me quiero ir a casa...".

Entre bromas, Omar Montes le ha asegurado a Motos que no se trata de ninguna broma ni de ningún truco —como, según Motos, ocurrió con Andy y Lucas, que anunciaron su separación hasta en tres ocasiones—: "Yo no lo he dicho nunca, pero es verdad que este año necesito que sea el último, porque creo que me van a valorar más". Y aunque sepa que está "feo" decirlo, Omar Montes ha criticado que parece que se tiene que morir para que lo escuchen. "Disfrutadme ahora que estoy vivo".