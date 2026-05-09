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Se levanta por la mañana y se encuentra 27 ratas muertas cazadas por su gato

Hans Arús da la bienvenida al Aruser@s Weekend del sábado con un inquietante vídeo viral sobre un gato y su manía por cazar para su dueño.

Se levanta por la mañana y se encuentra 27 ratas muertas cazadas por su gato

"¿Qué? ¿Me vas a dar mi lata de salmón o me la tengo que ganar otra vez?". Es lo que cree Hans Arús, presentador de Aruser@s Weekend, que ha pensado este gato para cazar un total de 27 ratas durante la noche. Su dueño se ha encontrado al felino junto a los cuerpos de los roedores al levantarse por la mañana. ¿Hay alguna manera mejor de empezar el día?

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