Angie Cárdenas reacciona a la graduación de una mujer de 102 años: "Hay mucha gente que no pudo estudiar y tiene esa espinita clavada"

Aruser@s Weekend dedica uno de sus superolés a la anciana de 102 años que se acaba de graduar en Educación Secundaria. "La asignatura de Historia se la tendrían que convalidar", bromea Hans Arús.

La mujer que protagoniza esta historia viral tiene 102 años y acaba de graduarse en la Secundaria. Una feliz noticia que se gana el 'Superolé' de Aruser@s Weekend. "Es una imagen preciosa que se ha producido en Estados Unidos", anuncia Elizabeth López antes de dar paso al vídeo. "Su perseverancia y haber estado toda su vida formándose ha tenido su recompensa", añade. "Hay muchísima gente que no pudo estudiar en su momento y tiene esa espinita clavada. Al final, pues mira, lo ha conseguido", dice Angie Cárdenas emocionada. "Yo creo que la asignatura de Historia se la tendrían que convalidar", bromea Hans Arús.

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