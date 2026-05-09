Ahora

En Secundaria

Angie Cárdenas reacciona a la graduación de una mujer de 102 años: "Hay mucha gente que no pudo estudiar y tiene esa espinita clavada"

Aruser@s Weekend dedica uno de sus superolés a la anciana de 102 años que se acaba de graduar en Educación Secundaria. "La asignatura de Historia se la tendrían que convalidar", bromea Hans Arús.

Angie Cárdenas reacciona a la graduación de una mujer de 102 años: "Hay mucha gente que no pudo estudiar y tiene esa espinita clavada"

La mujer que protagoniza esta historia viral tiene 102 años y acaba de graduarse en la Secundaria. Una feliz noticia que se gana el 'Superolé' de Aruser@s Weekend. "Es una imagen preciosa que se ha producido en Estados Unidos", anuncia Elizabeth López antes de dar paso al vídeo. "Su perseverancia y haber estado toda su vida formándose ha tenido su recompensa", añade. "Hay muchísima gente que no pudo estudiar en su momento y tiene esa espinita clavada. Al final, pues mira, lo ha conseguido", dice Angie Cárdenas emocionada. "Yo creo que la asignatura de Historia se la tendrían que convalidar", bromea Hans Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Sanidad califica el operativo para evacuar el MV Hondius como "inevitable" y de una "envergadura sin precedentes"
  2. Jerónimo JM y Germán PG, los guardias civiles con "amplia experiencia" fallecidos al seguir una narcolancha en Huelva
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EEUU sobre Ormuz y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad
  4. Albares asegura que Israel liberará al activista español de la Flotilla "en las próximas horas"
  5. Putin celebra su Día de la Victoria lanzando un dardo a la OTAN y con el apoyo de Corea del Norte: "Nuestros héroes siguen avanzando en Ucrania"
  6. Las patrullas ciudadanas de Frente Obrero, o cómo inocular violencia y crispación al grito de "solo el pueblo salva al pueblo"