Al Pacino, al pie del cañón, con 86 años: en los últimos dos, añadirá hasta 11 títulos a su filmografía

"Parece que está viviendo una segunda o tercera juventud", explica nuestro experto en cine, Alberto Rey. En el vídeo podemos ver también otros actores/actrices que pasan de los 80 y siguen delante de la gran pantalla.

La gran leyenda del cine, Alfredo James Pacino, más conocido como Al Pacino, ha cumplido este 2026, 86 años. Pero lo noticiable de este hecho no son los años que cumple en sí, sino que, pese a su edad, sigue trabajando y en activo. Sí, con 86 años, el famosísimo actor de cine, teatro y televisión estadounidense sigue al pie del cañón.

"Parece que está viviendo una segunda o tercera juventud", explica nuestro experto en cine, Alberto Rey, porque "en 2025 participó en cinco películas". Es verdad que, "en casi ninguna era el protagonista, pero todavía su nombre en los carteles da prestigio. Y grandes directores como Gus Van Sant o Barry Levinson siguen contando con él", añade Rey.

Pero aún hay más: en 2026, "entre las películas que ha hecho y las que están en producción, va a juntarse con seis películas más. Vamos ni Glen Powell". Y entre ellas, nos cuenta Rey, hará otra versión del Lear Rex que "tiene bastante buena pinta".

Ahora bien, que trabaje tanto solo tiene dos posibles motivos: "Que le guste mucho actuar o que en EEUU los pañales para el hijo que tuvo hace tres años, a los 83, sean carísimos", bromea (o no tanto) nuestro experto en cine, ante las bromas y los chascarrillos de nuestros zapeadores.

En el vídeo podemos ver cómo también otros actores y actrices que han pasado de los 80 siguen trabajando en Hollywood, como Jane Fonda, que tiene 88 años.