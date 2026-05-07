VÍDEO | Así creía Pilar Vidal que habían ligado con ella en un restaurante: "Caí en la trampa"

La periodista ha estado en Londres unos días y, entre otras cosas, fue a un restaurante "muy moderno" donde se convirtió en el objetivo de una broma de sus amigos.

La periodista Pilar Vidal ha visitado recientemente Londres, por ese motivo Zapeando la ha convertido en profesora de inglés para que enseñe frases perfectas para ligar en la capital de Reino Unido.

Nacho García plantea a la colaboradora en un primer escenario: "Estás en un bar pidiéndote un Bloody Mary y hay un guaperas al otro lado de la barra. ¿Cómo le dirías, en inglés, al camarero que le ponga algo de tu parte?".

"Esto no es solo hablado, también es muy visual, hay que usar los ojos y tal", comenta ella. "Waiter, please, that drink is on me", dice Pilar. Isabel Forner, por su parte, cuenta que hay una cosa que a ella le gusta mucho: "Le invitas a la copa y en un papelito escribes tu teléfono". "Cuando le dan la copa, sin mucha explicación, le dan el teléfono y, ahí, ya creas un misterio", añade la zapeadora.

Vidal cuenta que a ella eso le ha pasado y caí en la trampa. La periodista explica que fue a un bar restaurante en el que las servilletas, por publicidad, llevan el teléfono del restaurante. "Como yo estoy tan dispersa, cogen mis amigos y me dicen 'mira, un teléfono'", recuerda, "y yo pensaba que era un teléfono". Después, sus amigos le enseñaron que todos tenían ese mismo teléfono en su servilleta.

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