Un niño se desata en la actuación de Navidad del colegio, en vídeo: "Por esto no es bueno que les deis azúcar"

El pequeño, ataviado con una diadema de reno y una nariz roja, decide darlo todo mientras canta un villancico con sus compañeros. Descubre cómo ha sido su actuación en el vídeo principal.

En Navidad muchos colegios celebran festivales en los que los niños lo dan todo cantando villancicos frente a sus compañeros, sus padres y sus familiares. A algunos niños les puede la timidez, pero, en cambio, otros se lucen al máximo.

Un buen ejemplo de ello es el niño que se puede ver en el vídeo sobre estas líneas. Como afirma Maya Pixelskaya, "se desata". "Ojalá todos gozáramos de la Navidad la mitad que este chaval", añade la zapeadora.

Como se puede ver en las imágenes, el pequeño, que lleva una diadema de reno y una nariz roja, decide ponerse a gritar para que se escucha bien su voz. Cuando los espectadores comienzan a aplaudir, el niño empieza a saltar. Después, cierra los ojos y comienza a respirar por la nariz para prepararse para la siguiente canción.

"Es el mejor niño", afirma Quique Peinado tras ver las imágenes. "Y, por esto, papás y mamás, no es bueno que les deis azúcar a los niños", comenta Iñaki Urrutia. "Es increíble esa pausa que se toma para coger aire", concluye Dani Mateo.

