El Intermedio brinda para felicitar las fiestas: "Discutid con moderación, pero comed y bebed lo que os dé la gana"

Isma Juárez, Andrea Ropero, Sandra Sabatés, el Gran Wyoming, Thais Villas, Cristina Gallego y Dani Mateo se visten de rojo en el último programa del año para desear unas felices fiestas a todos los espectadores.

Como ya es tradición, El Intermedio ha despedido el último programa del año brindando para desear unas felices fiestas a todos los espectadores. El Gran Wyoming le pide a Sandra Sabatés que sea ella la que dedique unas palabras a la audiencia.

"Os deseamos a todos unas muy felices fiestas y que celebréis esta Navidad roja, azul, morada o del color que os de la gana", afirma la presentadora. "Este equipo, al completo, os quiere dar las gracias por acompañarnos durante este año 2025", añade, "felices fiestas a todos y a todas".

"Feliz roja Navidad", añade el presentador, "y recordad, en estas fiestas, discutid con moderación, pero comed y bebed lo que os de la gana". "Gracias por estar ahí, nos vemos en 2026", concluye el presentador.

