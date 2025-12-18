Confesiones navideñas
Isma Juárez pregunta a un chico si ha pensado alguna vez que su jefe "es gilipollas": "Es Isabel Díaz Ayuso..."
El reportero se ha convertido en el duende de la Navidad para saber si la gente ha sido buena este año o tiene maldades que confesar. Además, también les ha hecho un original regalo para celebrar estas fiestas.
Isma Juárez ha visitado la Ciudad de la Navidad para saber cómo se ha portado la gente este año y, además, darles un regalo. Jorge, cuando el reportero le ha preguntado en qué ha sido malo, ha evitado responder la pregunta.
"Soy profe y, si le preguntas a mis alumnos, puede que sea un poco hijo de puta", añade. Juárez quiere saber si, en alguna ocasión, ha puesto a sus alumnos alguna pregunta que sabía que no iban a contestar bien. "Sí, y me arrepiento de no haber metido otra más", afirma Jorge.
"¿Alguna vez has pensado, este año, que tu jefe es un poco gilipollas?", pregunta Isma. "Hombre, mi jefe es Ayuso...", comenta el chico. La respuesta deja alucinado a Isma. El reportero quiere saber si alguna vez se ha colado en algún sitio. "En alguno me habré colado", confiesa Jorge, "sobre todo cuando vas a pedir copas, y si me puedo escaquear de pagarlo...".
El reportero abre su saco de regalos para regalar a Jorge el libro de Macarena Olona. "Lo que quería", cuenta. Además, Isma le da otro obsequio: "Una figurita de un loro de Costa Rica". "¿Y dentro tiene un viaje a Costa Rica?", pregunta Jorge. "No, ahí puedes meter cosas ilegales", responde Juárez.
