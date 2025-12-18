Arun Mansukhani explica qué es el síndrome de impostor y cuál es el perfil de las personas que lo sufren, en vídeo

El psicólogo visita el programa para hablar sobre este fenómeno. Como expone, este se produce cuando "sentimos que, de alguna manera, somos un fraude". Descubre un poco más sobre el síndrome del impostor en el vídeo principal.

Muchas personas sufren el llamado síndrome del impostor. Como señala Quique Peinado, muchas celebrities, como Lady Gaga, Dani Martín o Michelle Obama, han confesado que lo sufren. El psicólogo Arun Mansukhani vuelve a Zapeando para hablar sobre este fenómeno.

El psicólogo expone que se da cuando se produce una situación en la que sentimos que, de alguna manera, somos un fraude, es decir, "que tus logros no dependen de ti y que, además, en cualquier momento, te van a descubrir".

Pero, ¿cuál es el perfil de persona que lo sufre? Arun señala que se da en gente que, generalmente, es competente. "En la gente que no es competente se da el efecto de Dunning-Kruger", indica el psicólogo. En este, se da en gente que "sabe tan poco que creen que saben mucho".

Otra característica de las personas que sufren el síndrome del impostor es que es más habitual en mujeres. "Las mujeres tienden a infravalorar sus habilidades y es más frecuente que los hombres las sobrevaloren", explica.

Por último, lo sufren más las personas que se sienten en minoría. "Tienen la sensación de estar en un sitio que no les corresponde", indica el psicólogo. Esto, como señala Mansukhani, tiene que ver con la pertenencia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.