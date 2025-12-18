Andrea Ropero y Dani Mateo dedican una peineta "a dos manos" a los Grinch de la política internacional

En este vídeo, los colaboradores de El Intermedio hacen un repaso por algunos de los políticos internacionales que más han destacado, para mal, este año. "A ver si nos dejan en paz este año", afirma la periodista.

El Grinch es un popular personaje de color verde que odia la Navidad y, como cuenta Andrea Ropero, en la política internacional también hay numerosos 'Grinch'. "Tenemos duendecillos verdes, pero estilo Vox, y son bastante peores que el original porque nos roban los derechos sociales y tienen bastante menos gracia que Jim Carrey", añade Dani Mateo.

Ropero expone que el Grinch más importante de todos es Donald Trump. "De verde tiene mejor aspecto que de naranja", afirma Mateo. La periodista cuenta 2025 supuso su vuelta al poder y, en estos meses, ha provocado "tensiones, amenazas internacionales, deportaciones masivas de migrantes y salidas de tono". "Es increíble, pero, lo mejor que hace Trump es bailar, mientras lo hace no habla", afirma Dani.

Otro es José Antonio Cas, presidente de Chile, "cuya victoria electoral ha supuesto la vuelta al poder de la extrema derecha 35 años después de la dictadura de Pinochet", cuenta Andrea. "Puede que la extrema derecha sea como la fruta escarchada del roscón", compara Dani, "en teoría no le gusta a nadie, pero siempre está ahí". "Son como los polvorones: difíciles de tragar", apunta la periodista.

El tercer Grinch es Vladímir Putin, que ha llamado "cerditos" a los aliados europeos por apoyar a Ucrania. "Igual que los Grinch empiezan a liarla en Navidad, igual ahora empezamos a ser nosotros los Grinch hablando de estos personajes tan desagradables", expone Mateo.

"Llega el peor: Benjamín Netanyahu", anuncia Andrea. El primer ministro israelí, durante todo el año, ha continuado con el genocidio en Palestina. "Voy a aprovechar para dar una buena noticia a todos los niños del mundo", comenta Dani, "por mucho que os hayáis portado mal, este año ni Papá Noel ni los Reyes Magos os van a traer carbón, se lo merece todo este tío".

Ropero, además, se dirige al primer ministro israelí para contarle que tanto ella como Dani tienen un detalle para él. Y, junto a su compañero, le dedican una peineta "a dos manos" a él y a todos los Grinch de la política internacional. "A ver si nos dejan en paz este año", concluye Ropero.

