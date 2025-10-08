Necko Vidal interpreta en directo una versión barroca de 'Esa diva' de Melody

El músico toca con su violín la canción que representaba a España en la última edición del Festival de Eurovisión que tanto ha dado que hablar. No te pierdas su interpretación en el vídeo principal.

Necko Vidal vuelve a Zapeando para, en esta ocasión, hablar sobre el Festival de Eurovisión. Como es habitual, el músico ha versionado una canción con su violín y, en esta ocasión, la escogida ha sido el tema que representaba a España en la última edición del festival: 'Esa diva' de Melody.

"Os traigo 'Esa diva' barroca", señala el violinista, "a ver si os gusta". El músico toca su particular versión del tema con su violín. Su interpretación consigue que todo el público y los zapeadores le aplaudan y vitoreen.

"Hay que traer unas flores para tirárselas", comenta Quique Peinado. "Tengo la piel de gallina", desvela Maya Pixelskaya. El músico afirma que lo único que le falta a su versión es poder hacer el helicóptero como la cantante sevillana.

"No te pruebas, pero tampoco dudas, de que, si Melody te está viendo ahora, de repente, en la tele, aunque sea en un bar, se ha puesto a cantar", añade Dani Mateo. "Llámame, por favor", concluye Necko, dirigiéndose a la artista.

