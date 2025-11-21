El análisis de Alberto Rey sobre Wicked 2: "Asume que te has visto la primera y que te la sabes de memoria"

El periodista especializado en cine ha analizado el estreno de esta película ambientada en la novela del escritor Lyman Frank Baum.

La segunda entrega de 'Wicked' -película que narra la historia entre las dos brujas de Oz- ya se ha estrenado. Por eso mismo, el periodista especializado en cine Alberto Rey ha analizado el largometraje protagonizado por Ariana Grande y Cynthia Erivo. En este sentido, Rey ha comentado que la cinta "asume que te has visto la primera y que te la sabes de memoria".

Asimismo, el periodista ha afirmado que se trata de una película "para los fans del fenómeno Wicked, que llevan 20 años esperándola y por fin se ha hecho". Del mismo modo, ha expresado que esta segunda parte es "exactamente igual que la primera", de hecho, "empieza justo donde acaba la anterior". "Es una película que no es para mí", ha añadido.

Por último, ha reconocido que tiene "muchísimo respeto" y "mucho miedo" a los seguidores de este fenómeno y por eso no piensa en meterse con ellos. Tanto es así que ha decidido valorar la película con cinco 'albertitos verdes'.

