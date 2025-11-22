Rosalía evita disimuladamente firmar el disco que comparte con Rauw Alejandro durante un encuentro con sus fans: el vídeo de la 'pillada'

Tatiana Arús nos trae noticias frescas al sábado de Aruser@s Weekend y hoy el 'salseo' comienza con nuestra querida Rosalía y su truco para no firmar la portada del disco que comparte con su ex, Rauw Alejandro.

Nuestra querida Rosalía hace gala una vez más de una perfecta sintonía con su público en este encuentro con sus fans del que hoy se hace eco Tatiana Arús en Aruser@s Weekend.

Con la simpatía y la humildad que la caracterizan, la artista catalana firma las portadas de todos los discos que ponen ante ella sus seguidores, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

Sin embargo, con gran disimulo, se salta una de ellas, de color rojo: la que pertenece al disco que compartió con su expareja, Rauw Alejandro. Un trabajo discográfico que seguro que es una 'perla', pero que ella prefiere no darle demasiado bombo, al menos por ahora.

"Yo lo entiendo, pero me parece un gesto feo", comenta Hans Arús en el programa de laSexta. Sin embargo, Tatiana cree que si eres un verdadero fanático, sabes que tienes que comprarte otro disco diferente... o imprimirte un póster para que te lo firme.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.