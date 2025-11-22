El vídeo viral del concejal que olvida apagar su cámara en un pleno online y todo el mundo le ve ir al baño y bajarse los pantalones

En Aruser@s Weekend somos testigos del momento en el que un concejal de Glasgow interrumpió una reunión virtual del ayuntamiento al aparecer en pantalla mientras entraba al baño con la cámara encendida.

Un curioso incidente interrumpió una reunión del comité de planificación del Ayuntamiento de Glasgow cuando un concejal laborista apareció accidentalmente en pantalla mientras iba al baño sin haber apagado su cámara, tal y como vemos en estas imágenes de las que se hace eco Aruser@s, también en su versión Weekend.

Según el diario The Scotish Sun, el suceso ocurrió durante una sesión plenaria. Este señor, de repente, se levantó de su puesto y fue visto caminando por su domicilio antes de entrar en el baño, aparentemente sin darse cuenta de que seguía transmitiendo en directo.

Según lo observado en la videollamada, el concejal dejó su ordenador portátil en el suelo y comenzó a bajarse los pantalones, momento en el que otro miembro del comité intervino de inmediato para advertirle que su cámara estaba encendida y toda la reunión podía verlo.

Los colaboradores del programa de laSexta no pueden creer lo que ven sus ojos... y preferirían no haber visto nada de esto nunca.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.