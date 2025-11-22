El vídeo del hombre que intenta bajar unas escaleras mecánicas subido en su bici... y esto es lo que le pasa

"Hay gente que no sé qué tiene en lugar de cerebro", comenta Òscar Broc tras ver este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su edición de fin de semana.

Los colaboradores y el presentador de Aruser@s están alucinando con la maravillosa idea que ha tenido este chico, que se ha propuesto bajar las escaleras mecánicassubido a su bici.

Como era de esperar, su plan fantástico no acaba bien. Tal y como puede verse en el vídeo sobre estas líneas, el hombre acaba completamente tirado en el suelo, con la bici sobre él y, aventuramos, que más de un moratón.

"Hay gente que no sé qué tiene en lugar de cerebro", comenta Òscar Broc tras ver estas lamentables imágenes que forman parte del 'revuelto de gambazos' que recopila la versión 'Weekend' del programa de laSexta.

