Ahora

Aruser@s Weekend

Alfonso Arús presenta al dinosaurio tenedor, la fórmula de estos padres para que su hijo quiera comer

Si tienes niños en casa y están en esa etapa en la que no quieren comer, prueba este truco de los padres del pequeño que protagoniza este vídeo viral. Y es que, por primera vez, los bracitos del t-rex sirven para algo.

Alfonso Arús presenta al dinosaurio tenedor, la fórmula de estos padres para que su hijo quiera comer

El niño que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend, no quiere comer nunca y su actitud tiene desesperados a sus padres.

Sin embargo, ellos han encontrado una fórmula para que el pequeño se meta en la boca cada bocado que le ofrecen. Esta solución, aunque parezca mágica, es más bien prehistórica...

Y es que el tenedor que utilizan es, ni más ni menos, que los bracitos de un dinosaurio de juguete. "Como veis, nunca les dice que no", comenta Hans Arús.

"Por primera vez se encuentra una funcionalidad al t-rex", comenta Rocío Cano en el plató del programa de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Los aliados de Ucrania rechazan el plan de paz de Trump porque "requiere de trabajo adicional"
  2. Rufián, sobre el juicio al fiscal general: "El PSOE pactó con el PP el CGPJ, con su pan se lo coman"
  3. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  4. Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EEUU del aumento de la actividad militar
  5. La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para realizar sedación intravenosa
  6. Infantas, personalidades y nietos en el extranjero incluidos: Juan Carlos I reúne a toda la familia por los 50 años de la monarquía