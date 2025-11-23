Alfonso Arús presenta al dinosaurio tenedor, la fórmula de estos padres para que su hijo quiera comer

Si tienes niños en casa y están en esa etapa en la que no quieren comer, prueba este truco de los padres del pequeño que protagoniza este vídeo viral. Y es que, por primera vez, los bracitos del t-rex sirven para algo.

El niño que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s, también en su versión Weekend, no quiere comer nunca y su actitud tiene desesperados a sus padres.

Sin embargo, ellos han encontrado una fórmula para que el pequeño se meta en la boca cada bocado que le ofrecen. Esta solución, aunque parezca mágica, es más bien prehistórica...

Y es que el tenedor que utilizan es, ni más ni menos, que los bracitos de un dinosaurio de juguete. "Como veis, nunca les dice que no", comenta Hans Arús.

"Por primera vez se encuentra una funcionalidad al t-rex", comenta Rocío Cano en el plató del programa de laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.