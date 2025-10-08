Necko Vidal desvela qué compositores clásicos habrían ido a Eurovisión: "Sería terrorífico"

El músico hace un análisis sobre qué compositores podrían haber sido los representantes de sus países en el popular festival. No te pierdas las elecciones del violinista en el vídeo principal.

El violinista Necko Vidal dedica su sección a Eurovisión. El músico detalla qué compositores clásicos, en su opinión, habrían podido participar en el popular festival europeo de la canción. "Sería terrorífico porque, en el mundo clásico, no se andaban con chiquitas", afirma el violinista, "si alguien ganaba en un concurso musical a lo mejor aparecía muerto al día siguiente".

Su primera apuesta es el representante de Austria, que habría sido Wolfgang Amadeus Mozart. "Estaría chuleándose todo el rato de lo bien que lo hace y la facilidad que tiene", cuenta Necko, "sería un pedante empedernido".

El representante de Italia sería Niccolò Paganini y, en opinión de Vidal, el hecho de que lo acusaran de estar endemoniado "le vendría genial al programa". Ludwig van Beethoven sería el candidato por Alemania. "Como estaba sordo también daba mucho arco de personaje", comenta, "y a Eurovisión le sirve un buen drama".

Por último, "España llevaría a alguien con mogollón de talento como Manuel de Falla o Pablo de Sarasate". "No se meterían en movidas porque la música española es lo mejor, independientemente de lo que opinen los demás", afirma.

Necko cree que finalmente, se acordaría una triple victoria para evitar "movidas bélicas". "Habría un triple empate y España siempre fuera porque siempre se queda fuera de las movidas", concluye el análisis de Vidal.

