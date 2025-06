Miki Nadal canta su propia versión de 'Espresso Macchiato': "La viagra, la viagra..."

Una farmacia en Alcoy, Alicante, ha versionado la popular canción 'Espresso Macchiato' con un objetivo claro: concienciar a la ciudadanía sobre los peligros de la automedicación. En la divertida letra, adaptada al entorno farmacéutico, advierten de la necesidad de acudir con receta para obtener ciertos medicamentos.

"El antibiótico, el antibiótico, dame el antibiótico per favore... porque estoy muy constipao... La receta, la receta. Necesito la receta para darte el antibiótico", canta el farmacéutico en el vídeo, que ya circula por redes sociales.

Tras ver la original iniciativa, Miki Nadal no ha querido quedarse atrás y ha improvisado en directo su propia versión en el plató de Zapeando, provocando las risas del resto de colaboradores.

"Yo lo pienso hacer la próxima vez que vaya a una farmacia a pedir según qué cosas", ha asegurado entre risas el zapeador, antes de cantar su adaptación particular: "La viagra, la viagra, deme la viagra per favore que si no, yo no funciono… la viagra", ha entonado, desatando las carcajadas en el plató.