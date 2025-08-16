Un extranjero opina sobre "la mentalidad" de España: "Pensáis que todo el mundo tiene derecho a una vivienda en propiedad"

La periodista Thais Villas salió a las calles para conocer la opinión de los ciudadanos acerca de la vivienda en el programa de El Intermedio. Por su parte, la reportera la periodista Thais Villas salió a la calle para hablar con jóvenes y mayores sobre el panormaa actual.

La vivienda es uno de los temas más criticados y polémicos en el panorama político y social actual. En uno de los programas de El Intermedio que laSexta ha rememorado, la periodista Thais Villas salió a la calle para hablar con jóvenes y mayores sobre este tema.

Por su parte, la reportera abría un debate en pleno centro de Madrid sobre el alquiler para una de las entregas de Hablando se enciende la gente y las respuestas son cuanto menos reveladoras.

"Me casé porque no podía alquilar un piso. O te asocias con alguien o...", explica una mujer. Por otra parte, los más jóvenes confiesan que "el alquiler está muy caro y en Madrid muchísimo más". "No es lo mismo una persona que tenga uno o dos pisos, que alguien, o una empresa, que pueda tener diez y que estén vacíos. Hay territorio desaprovechado. Los alquileres son baratos pero allí nadie quiere vivir porque no hay ni trabajo ni servicios", aseguran.

En el momento en el que una mujer que ha vivido toda su vida de alquiler ha explicado su situación y opinion, un hombre extranjero se unía al debate para criticar la "mentalidad" española de que "todo el mundo tiene derecho a una vivienda en propiedad". "¿Está bien que porque un vagabundo no tenga abrigo y tú tengas dos te quite uno?, se pregunta.

Es por ello que tampoco defiene que "todo el mundo tenga una casa en propiedad". "La vivienda es algo tan básico que no es discutible", aportaba otro joven.

