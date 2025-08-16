Una mujer de barrio rico afirma que podría mantener su nivel de vida con 1.500 euros: "Tendría a mi asistenta"

Thais Villas no daba crédito cuando la mujer dijo que con 600 euros una persona podría vivir de manera tranquila en España. "No lo sé, me haces unas preguntas...", comentó.

Thais Villas trasladó hasta un barrio rico y hasta un barrio obrero en una de las temporadas de El Intermedio. Su objetivo, hablar de la subida del salario mínimo interprofesional que, en ese momento, se acababa de subir a 950 euros.

Por ello, se quedó más que sorprendida ante la respuesta de la mujer. Ante su afirmación sobre con cuánto podría vivir una persona de manera tranquila. "600 euros", dijo la vecina de un barrio rico. "¿Con 600 euros cree que un ciudadano puede tener una vida normal respirando, sin tener branquias?", preguntó Thais.

"No lo sé, me haces unas preguntas...", respondió la mujer para, posteriormente, reconocer que se había equivocado en la cantidad.

Luego, dejó otras respuesta. Una sobre cuál sería su salario mínimo suficiente. Uno que le dé para vivir tranquila y pagarse esa vida que le gusta. "Mucho más. Con 1.500 euros podría mantener a mi asistenta", consideró.

De ser lo que era el SMI, 950 euros, complicado: "No me da para pagar la casa y a la asistenta. Tendría que suprimirla".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.