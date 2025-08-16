Una mujer responde a Isma Juárez sin pelos en la lengua sobre cuál es su hija favorita: "El diálogo es mejor con ella..."

El reportero salió en la calle en febrero para preguntar a la gente si están de acuerdo con que los padres tienen un hijo favorito. En el vídeo, Teodora responde que una de sus hijas "tiene mejor corazón", pero su favorita es la otra.

Ante la evidencia científica de la mayoría de los padres tiene un hijo favorito, Isma Juárez salió con El Intermedio a la calle para preguntar a la gente si el dato era correcto. En primer lugar, Juárez habló con Pili y Teodora, la primera, con un hijo y una hija, y la segunda con dos hijas.

Al preguntarle quién es su hijo favorito, Pili optó por reírse, mientras que Teodora respondió sin dudarlo un momento que "la pequeña". "La otra tiene mejor corazón, pero me quedo con la pequeña porque el diálogo es mejor", expresó la mujer, a lo que añadió que la mayor se preocupa más por ella, pero esto no ha sido suficiente para que se convierta en su predilecta.

"No estamos diciendo que al otro no se le quiera", apostilló entonces el reportero, quien quiso "dejar esto muy claro". "Eso, no vayan a ver esto y nos trituran", bromeó Teodora. En ese momento, Juárez señaló que solo estaba "preguntando quién va a heredar la casa más grande". "Ninguna de las dos", declaró entonces la mujer.

