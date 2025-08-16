Ahora

"Tengo una persona para los hijos y otra para la casa": así se organiza una mujer de barrio rico para conciliar

En la visita de Thais Villas a un barrio rico y a un barrio obrero para preguntar sobre conciliación, la reacción dependiendo del lugar no pudo ser más diferente.

Thais Villas, en un barrio rico

Thais Villas, en una temporada pasada de El Intermedio, fue a un barrio rico y a un barrio obrero para preguntar y conocer cómo hacen para conciliar la vida laboral con su vida personal. La diferencia entre lugares es, cuanto menos, llamativa.

Porque mientras en el barrio obrero reconocen de forma clara que "para nada" les ha resultado sencilla la conciliación para trabajar y estar con su familia, en un barrio rico la respuesta ha sido diferente. Muy diferente.

"Me ha resultado muy fácil. Cuando yo trabajaba no tenía los horarios de locura de ahora. Son terroríficos", explica una vecina de barrio rico.

Otra vecina afirmó a Thais Villas que se organizaba "a la carrera"... hasta que le preguntó cómo era eso y reconoció que contaba con "ayuda externa".

"Tengo una persona para los hijos y otra para la casa. Es algo que cuesta bastante. Unos mil y pico o así, la mitad de un sueldo bueno", expresó.

