Dani Mateo entrevista a través de una videollamada en Zapeando a la fotógrafa Lucía Herrero, creadora de un emocionante proyecto que tiene a las mujeres que llevan bata como protagonista. Se trata de 'Tributo a la bata', un conjunto de fotografías de varias mujeres en bata que homenajea el trabajo diario de las mujeres en el hogar.

Después de acudir hace seis años a una boda en Villamierzo, un pueblo de 40 habitantes en Palencia, a Lucía Herrero se le ocurrió pedir a las vecinas que posaran con su bata. Pero no de cualquier manera, sino con unas divertidas fotografías que convirtió al pueblo en una auténtica pasarela. Pero no solo ha visitado Palencia, la fotógrafa también ha acudido a Lugo para fotografiar a más mujeres con bata desde otros lugares de España.

Preguntada sobre si se animó a realizar este proyecto porque tanto las batas como lo que representan estas mujeres están en peligro de extinción, Herrero explica que es algo que le "rondaba en la cabeza desde hace mucho tiempo". Además, la joven afirma que es "especialista en convencer gente": "Se reunieron seis mujeres para el proyecto sin saber lo que iba a pasar".

Además, Lucía Herrero ha iniciado un crowdfunding para seguir con este proyecto de 'batas por el mundo': "Me centro en mujeres occidentales en el sur y este de Europa porque es el estrato social que quiere abarcar, porque en Asia o África no lo abarco porque no es mi cultura".

