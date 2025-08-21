Un vecino de barrio rico, sobre por qué se compró un barco de un millón de euros: "Me mudé y no tenía amigos"

Thais Villas salía a la calle en este programa de una temporada anterior de El Intermedio para comprobar si es cierto eso de que veranear en un barco es la nueva moda. Esto es lo que le contestaban en un barrio rico... y en un barrio obrero.

Thais Villas visitaba un barrio rico y un barrio obrero para preguntar a sus vecinos sobre su relación con el mundo de los barcos. ¿Es cierto eso de que veranear a bordo es la nueva moda? Y es que, tal y como comentaba la reportera a una residente de la zona más adinerada, "entras en Instagram y parece que todo el mundo tiene barco". La mujer admitió que ella no tenía, aunque muchos de sus amigos sí. "Es lo mejor", aseguraba. "Comes en el barco, luego te bañas un poquito... es muy divertido", aseguraba.

Por el contrario, una vecina del barrio obrero señalaba que ni posee barco ni cuenta con amistades que lo tengan. "Es caro, no es para gente mileurista. Yo no llego con el sueldo que yo tengo", reconocía a Villas. Al plantear la misma cuestión a un hombre de la zona rica, este respondía que tenía amigos con barco y que cada año solía pasar una semana navegando. "Es muy bueno para la salud mental", afirmaba.

En el lado opuesto, un hombre del barrio obrero explicó que nunca había subido a uno. "Soy de tierra adentro, de Extremadura", comentaba, aunque recordaba, entre risas, una experiencia aislada: "Una vez me subí en un barco del Retiro, en el estanque". Pero, ¿le gustaría tener uno? "Habría preferido tener un coche bueno", se sinceraba, aunque tirando de sentido del humor.

Finalmente, la periodista encontraba a un señor en el barrio acomodado que sí poseía una embarcación "de 12 metros de largo". "Me lo compré porque me mudé a un lugar donde no tenía amigos, básicamente", reconocía. En contraste, una mujer del barrio obrero contaba que solo se había montado en un barco una vez, gracias a que su expareja era propietario de uno, aunque la experiencia fue breve. "Me duró la pareja poco", señalaba. Ante ello, Thais le respondía en tono cómplice: "Esto hay que hacer durarlo un poquito más".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.