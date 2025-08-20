Un surfista sale ileso del ataque de un tiburón en Australia: "A ver si va a ser vegano..."

Un hombre surfeaba en Cabarita Beach cuando se veía sorprendido por el ataque de un escualo. El animal, a pesar de que no ha conseguido hincarle el diente al surfista, sí que se ha llevado un trozo de su tabla.

Un surfista australiano ha sufrido el ataque de un tiburón mientras surfeaba en la playa de Cabarita Beach, en Australia. Por suerte para él, lo que podría haber terminado en tragedia ha tenido un final feliz ya que el escualo mordía solo la tabla.

Como se puede ver en las imágenes, el surfista muestra su tabla, partida por la mitad. Además, esta también tiene las marcas de un gran mordisco que han provocado que pierda parte de su estructura. "Ya tiene una anécdota para vacilar parte de su vida", afirma Isabel Forner.

"Tiene un trozo de carne de más de 1,80 y se come el plástico", comenta Laura del Val, "a ver si el tiburón va a ser vegano". "A ver si el tiburón estaba volviendo de fiesta y, es como yo cuando me pido el kebab y me como el papel...", añade Nacho García.