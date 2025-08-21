La reflexión de un señor "de derechas" sobre el gobierno de Pedro Sánchez: "A lo mejor antes de morirme me obliga a ser mariquita"

'Hablando se enciende la gente' y eso es algo que podemos comprobar en este vídeo de una temporada pasada de El Intermedio. Thais Villas salía a la calle para conocer la opinión de los españoles sobre Sánchez y Feijóo... y esto era lo que se encontraba.

¿Pedro Sánchez o Alberto Núñez Feijóo? Era la pregunta que hacía Thais Villas en este debate que se había formado con participantes que voluntariamente decidían pararse al lado de su micrófono para dar su opinión y confrontar los argumentos de quienes no estaban de acuerdo con sus afirmaciones. "¿Para tirar para adelante la economía quién es mejor?", planteaba la reportera para empezar con esta sección en una temporada anterior de El Intermedio.

Una mujer, que se definió como "emprendedora", afirmó que Feijóo era el idóneo "para empresarios y autónomos". "Un gobierno de derechas chuparía menos de nosotros y nos pedirían menos impuestos", decía con convencimiento, mientras que una chica, que se autodefinía como de izquierdas, opinaba lo contrario. "Igual si pagas más impuestos es porque tienes más", contestaba la joven, para después asegurar que, en derechos sociales, España había ganado "mucho" con Sánchez en el Gobierno.

La mayor preocupación del 'sector sanchista' si llegaba Feijóo al Gobierno era que "echara para atrás las medidas sociales" conseguidas, entre ellas, mencionaban, la reforma laboral, la ley del 'Solo sí es sí' o los avances conforme a las políticas de integración e igualdad, especialmente con el colectivo LGTBIQ+.

"Cuando yo nací, los mariquitas no estaban permitidos y luego se permitieron. Antes de que yo me muera a lo mejor me obligan a ser mariquita", decía un señor dejando ojipláticos a todos los allí presentes... incluida su mujer. "Poco ibas a ligar", le advertían desde la 'bancada' contraria.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.