La verdad sobre la diferencia de precios entre supermercado y pequeño comercio que sorprende a Alfonso Arús

¿Es más económico comprar en el pequeño comercio o llenar el carro en un supermercado? Esta es la pregunta que el tiktoker '@delacruzphto' lanzó en un viral y que hizo reflexionar a los tertulianos en el plató de Aruser@s.

Para salir de dudas, un tiktoker decidió visitar un supermercado y varios comercios de los de toda la vida para tachar productos de su lista de la compra y ver si realmente la diferencia de precio es razonable.

"Vais a flipar", avisó el creador de contenido. En la pescadería: la merluza estaba a 7,95 euros/kg y en el supermercado asciendía a 15,99.

La barra de pan cuesta 60 céntimos en la tienda, mientras que en el super 1,35 euros. "Esta compra en el comercio local me ha costado 64,07 euros y en la gran superficie, la misma compra, 91,55 euros", cuentaba el joven.

En total, la diferencia es de 27,48 euros. "¿Os esperabais tanta diferencia?", preguntába el tiktoker a sus seguidores, a lo que Alfonso Arús respondía desde el plató: "Pues la verdad es que no".

