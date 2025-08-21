Ahora
La verdad sobre la diferencia de precios entre supermercado y pequeño comercio que sorprende a Alfonso Arús

Aruser@s Fresh

La verdad sobre la diferencia de precios entre supermercado y pequeño comercio que sorprende a Alfonso Arús

¿Es más económico comprar en el pequeño comercio o llenar el carro en un supermercado? Esta es la pregunta que el tiktoker '@delacruzphto' lanzó en un viral y que hizo reflexionar a los tertulianos en el plató de Aruser@s.

Para salir de dudas, un tiktoker decidió visitar un supermercado y varios comercios de los de toda la vida para tachar productos de su lista de la compra y ver si realmente la diferencia de precio es razonable.

"Vais a flipar", avisó el creador de contenido. En la pescadería: la merluza estaba a 7,95 euros/kg y en el supermercado asciendía a 15,99.

La barra de pan cuesta 60 céntimos en la tienda, mientras que en el super 1,35 euros. "Esta compra en el comercio local me ha costado 64,07 euros y en la gran superficie, la misma compra, 91,55 euros", cuentaba el joven.

En total, la diferencia es de 27,48 euros. "¿Os esperabais tanta diferencia?", preguntába el tiktoker a sus seguidores, a lo que Alfonso Arús respondía desde el plató: "Pues la verdad es que no".

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se generó entre los colaboradores en el plató.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.

Las 6 de laSexta

  1. Cara y cruz con los incendios: la lluvia da una pequeña tregua en Picos de Europa pero preocupan las llamas en Jarilla
  2. Cientos de personas piden en Valladolid la dimisión de Mañueco y Quiñones: "Si no saben, que otro tome el mando"
  3. Las tropas de Israel se apostan en las afueras de Ciudad de Gaza como primer paso de su plan para tomar su control total
  4. Trump hace (mucha) caja siendo presidente: habría ganado más de 3.400 millones de dólares en la Casa Blanca
  5. El alcalde de Noblejas (Toledo) inicia una huelga de hambre para reclamar un instituto y avisa a Page: "Seguiré mientras el cuerpo aguante"
  6. Alquilar, misión imposible para estudiantes: el precio de las habitaciones se dispara y puede alcanzar los mil euros en Madrid o Barcelona