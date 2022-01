"Esta noche he soñado una cosa muy heavy", confiesa Valeria Ros en el plató de Zapeando, y es que la zapeadora destaca que después de escuchar una entrevista de Javier Bardem se quedó con el actor español en la cabeza.

"Me iba con Lorena Castell a una fiesta con Río y Federica", detalla la zapeadora sobre el sueño, donde reconoce que hubo un momento de miradas con el actor: "Había un momento de fichillas". "Penélope Cruz no existía, no me acordaba ni de que estaba casado", desvela la zapeadora. Pero la cosa no acaba ahí. Puedes conocer su surrealista sueño con Bardem al completo en el vídeo principal de esta noticia.