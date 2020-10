Descubrimiento revolucionario en Zapeando: la mayoría estamos usando mal las botellas de aceite. En concreto, la anilla protectora que trae el recipiente. Una usuaria ha compartido en Twitter el truco definitivo, cómo usar esa anilla para dosificar el aceite.

"Me parece un descubrimiento de lo peor, ahora qué excusa pongo para echar aceite de más y sopetear con el pan. Es el peor invento desde la báscula", afirma Dani Mateo. Y es que el descubrimiento no ha quedado exento de polémica, muchos usuarios aseguran en redes sociales que el truco no es efectivo.

Para comprobarlo, Cristina Pedroche realiza el truco en plató con la ayuda de Dani Mateo y comprueba si funciona.