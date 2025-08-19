VÍDEO | El tremendo susto de dos influencers cuando un coche se empotra en el restaurante donde están comiendo: "¡Su ketchup!"

Los vídeos de influencers que se graban comiendo en un restaurante ahora incluyen escenas de acción, como la que sufrieron dos de ellos en plena degustación. "A algunos se les ha ido la pinza con las smash burgers", reacciona Iñaki Urrutia.

Los vídeos de influencers de comida que se graban degustando los platos de los restaurantes acaban de pasar a un nuevo nivel.

Así lo apreciamos en el vídeo sobre estas líneas, donde dos de ellos se llevan el susto de sus vidas en plena degustación cuando un coche impacta directamente contra el restaurante, llevándose su mesa por delante y bañándolos de cristales de la ventana.

"A algunos se les ha ido la pinza con las smash burgers", reacciona Iñaki Urrutia, que añade que "ya no saben qué hacer para aplastar más la carne".

El zapeador va un paso más allá y asegura que después de empotrarse contra el restaurante, el conductor salió al grito de "¡Su ketchup!", mientras que Laura del Val habla de un sabor "explosivo".