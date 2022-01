En Zapeando, hemos querido recordar la que fue la peor actuación de David Fernández en 'Tu Cara me suena', que el jurado del programa calificó como "la peor de todas las ediciones". En ella, el cómico se metió en la piel de Opus y cantó 'Life is life', aunque de una forma un tanto peculiar, que supuso un antes y un después en el programa.

En el vídeo, puedes ver la hilarante reacción de Fernández tras ver las imágenes de su actuación. "David, macho, es que ni el título. ¿Qué pasó? ¿Te dieron para ensayar la versión que no era?", le ha preguntado Quique Peinado, a lo que el concursante de 'Tu cara me suena' ha respondido: "Ensayando con Arnau al piano le dije que la canción no estaba en mi tono. A lo mejor, él se pensaba que estaba con un cantante de verdad, pero no me salió. Mi inglés es penoso, y lo pasé fatal. De eso que dices, vaya mierda, pero qué bien, porque nos reímos", ha expresado.

Además, David Fernández ha reconocido que no era la primera vez que le decían que su actuación era la peor de la historia del programa. "Hice una actuación como artista invitado de Milli Vanilli con David Amor y también fue un desastre. A la tercera me dan la tarjeta de oro de 'El Hormiguero'", ha bromeado.