VÍDEO | Un hombre se divorcia de su mujer tras enamorarse de una IA: "Lo que le cautivó es que le daba la razón en todo"

Isabel Forner y Nacho García analizan las noticias más surrealistas que pasan en el mundo, desde unos padres colombianos que han llamado a su hijo Chat Yipití, hasta el hombre que se ha enamorado de una IA.

Isabel Forner y Nacho García repasan las noticias más surrealistas en 'La Siesta Noticias', donde comentan el sorprendente nombre de un bebé al que sus padres colombianos han llamado Chat Yipití en honor a la inteligencia artificial. "El niño está bien y ya le han puesto un antivirus", ironiza Nacho.

En Tanzania, un hombre acudía al médico por una infección y descubría que tenía un cuchillo clavado en el pecho desde hace 8 años. "Los médicos le injertaron también el tenedor", apunta el zapeador.

Otra noticia increíble es la de un hombre de 75 años que ha pedido el divorcio a su esposa después de enamorarse de un avatar creado con inteligencia artificial porque, según Nacho, "lo que le cautivó es que le daba la razón en todo".

Por último, la Policía de México DF cazaba 'in fraganti' a dos agentes manteniendo relaciones sexuales dentro del coche patrulla. "Tenemos un 69 en Madison con la quinta", comenta Nacho García.