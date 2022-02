Richard Vaughan visita el plató de Zapeando para poner a prueba el inglés de Valeria Ros, sin embargo, no era la vasca la zapeadora que más nerviosa estaba ante su visita. Dani Mateo confiesa en directo que era Cristina Pedroche. "Es que soy muy fan", destaca la zapeadora de Vallecas, que explica que le escucha en la radio cada vez que conduce.

"Me encanta, soy muy fan", insiste Pedroche, que es invitada por Vaughan a su programa para poner a prueba sin inglés. Pero la zapeadora se resiste: "No, es que me da muchísima vergüenza, creo que sé mucho inglés, pero no hablo". Puedes ver el momento en el vídeo.

