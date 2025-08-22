Así fue la patrulla del 'agente Trump' en Washington: el presidente, repartidor de comida basura para el Ejército

Sí, pero... A pesar de que afirmó que iba a "hacer un trabajo" con la Policía en la capital, al final lo único que hizo fue dar hamburguesas y pizzas a los agentes.

Donald Trump anunció que saldría de patrulla en Washington junto a la Guardia Nacional, pero en lugar de ello, se dedicó a repartir pizzas y hamburguesas a los agentes. En su particular estilo, Trump afirmó que "tenemos hamburguesas buenísimas preparadas por la Casa Blanca", y ofreció comida rápida, algo que parece ser una de sus grandes pasiones. En el pasado, ya había agasajado a un equipo de fútbol americano con un festín de comida rápida. Aunque Trump dijo que su intención era patrullar para controlar el índice de criminalidad, los datos del Departamento de Justicia muestran que está en su nivel más bajo en 30 años.

Donald Trump iba a salir de patrulla en Washington junto a la Guardia Nacional. Eso es lo que se dijo... y no fue lo que sucedió. Porque el presidente, lejos de hacer de Batman y salir a cazar criminales, lo que hizo fue llevar pizzas y hamburguesas a los agentes. Se convirtió, de nuevo, en repartidor de comida basura.

"Tenemos hamburguesas buenísimas preparadas por la Casa Blanca. Y tenemos pizza", dijo Trump como carta de presentación en su 'patrullaje' en la capital de Estados Unidos.

Porque él es así. Es de decir una cosa y que luego suela quedar todo en mero humo. Y porque compagina sus funciones como presidente de EEUU y de magnate multimillonaria con la que parece ser una de sus grandes pasiones.

Con la de comer y entregar comida rápida. Con la de repartir hamburguesas y pizzas como cuando agasajó a un equipo de fútbol americano campeón de la liga universitaria con un festín valorado en cerca de 6.000 euros.

"Siempre he querido trabajar en un McDonald's"

Ahora tocaba hacer lo propio con las fuerzas del orden. Él, claro está, aprovechó también para irse cenado. "¿Alguien quiere un trozo de lo que he comido?", llegó a preguntar el presidente. Pizza gratis sí, sin duda. Ahora bien, mordida ya la historia cambia.

Tal y su pasión por la comida basura que ha llegado a anunciarla e incluso a prepararla. "Siempre he querido trabajar en un McDonald's", afirmó mientras freía unas patatas.

Los datos desmienten a Trump

En eso ha quedado el anuncio de Trump. El de que iba a salir a patrullar con la Policía y con el Ejército a Washington, a donde ya ha enviado hasta a 2.000 agentes para vigilar y controlar las calles de la capital. "Creo que está noche saldré con ellos. Vamos a hacer un trabajo", dijo el presidente de EEUU.

Según dice, con su plan busca frenar el índice de una ciudad que, según él, está disparado. Lo que los datos del propio Departamento de Justicia de EEUU es que está en el punto más bajo de los últimos 30 años.