Ahora

Control diario

"Cortes de pelo adecuado" y uniformes en los colegios: las nuevas normas de Bukele para "fortalecer la disciplina" en El Salvador

Los detallesLa impulsora de estas nuevas normas y controles diarios en los colegios es Karla Trigueros, capitana del Ejército y nueva ministra de Educación nombrada por Bukele, que aplica su mano militar con el visto bueno del presidente.

"Cortes de pelo adecuado" y uniformes en los colegios: las nuevas normas impuestas por Bukele para "fortalecer la disciplina" en El Salvador
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los niños salvadoreños tienen que pasar un control diario antes siquiera de entrar a clase. Es una de las nuevas normas impuestas por el presidente de El Salvador. Porque la nueva cruzada de Bukele no es contra las maras, sino contra los cortes de pelo y los uniformes escolares. ¿Su objetivo? Fortalecer la disciplina en El Salvador.

En las peluquerías ya cuelgan catálogos con los peinados permitidos. Una medida que recuerda a Corea del Norte, donde también se imponen listados de cortes oficiales. La impulsora, en este caso, es Karla Trigueros, capitana del Ejército y nueva ministra de Educación nombrada por Bukele, que aplica su mano militar con el visto bueno del presidente.

"Nos dice que debemos corregir esto porque necesitamos que los estudiantes reciban una educación completa", explica un profesor de un colegio donde, como el resto, está vetado cortarse el pelo de cierta manera.

La nueva ministra de Educación ya ha recorrido varias escuelas para asegurarse de que estas normas se cumplen. Los profesores deben vigilarlo todo: camisa, pelo, uniforme... "Seleccionamos a los niños que no llevan el uniforme correctamente o por su corte de pelo", reconoce una profesora de un centro.

En las escuelas se pueden ver carteles colgados con los peinados prohibidos y permitidos. ¿El corte de referencia? El de Channing Tatum, el actor de Magic Mike. Aun así, los alumnos aceptan las nuevas normas con resignación como un signo más del autoritarismo de Bukele.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego se reactiva en Pontevedra con varios focos mientras que el incendio de Jarilla queda estabilizado
  2. El fuego como arma política: el PP critica al Gobierno por ralentizar las ayudas, pero el Ejecutivo defiende que ya estaban activas
  3. Los civiles, los más afectados por la guerra: representan el 83% de las muertes en Gaza
  4. Una jueza ordena desmantelar en 60 días la polémica cárcel de migrantes Alligator Alcatraz
  5. Dos atentados contra una base aérea y un helicóptero policial dejan 18 muertos y decenas de heridos en Colombia
  6. Asesinato frustrado en Málaga: detienen a dos sicarios, uno de ellos menor, cuando se disponían a cometer el crimen