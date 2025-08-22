"Cortes de pelo adecuado" y uniformes en los colegios: las nuevas normas de Bukele para "fortalecer la disciplina" en El Salvador

Los detallesLa impulsora de estas nuevas normas y controles diarios en los colegios es Karla Trigueros, capitana del Ejército y nueva ministra de Educación nombrada por Bukele, que aplica su mano militar con el visto bueno del presidente.

Los niños salvadoreños tienen que pasar un control diario antes siquiera de entrar a clase. Es una de las nuevas normas impuestas por el presidente de El Salvador. Porque la nueva cruzada de Bukele no es contra las maras, sino contra los cortes de pelo y los uniformes escolares. ¿Su objetivo? Fortalecer la disciplina en El Salvador.

En las peluquerías ya cuelgan catálogos con los peinados permitidos. Una medida que recuerda a Corea del Norte, donde también se imponen listados de cortes oficiales. La impulsora, en este caso, es Karla Trigueros, capitana del Ejército y nueva ministra de Educación nombrada por Bukele, que aplica su mano militar con el visto bueno del presidente.

"Nos dice que debemos corregir esto porque necesitamos que los estudiantes reciban una educación completa", explica un profesor de un colegio donde, como el resto, está vetado cortarse el pelo de cierta manera.

La nueva ministra de Educación ya ha recorrido varias escuelas para asegurarse de que estas normas se cumplen. Los profesores deben vigilarlo todo: camisa, pelo, uniforme... "Seleccionamos a los niños que no llevan el uniforme correctamente o por su corte de pelo", reconoce una profesora de un centro.

En las escuelas se pueden ver carteles colgados con los peinados prohibidos y permitidos. ¿El corte de referencia? El de Channing Tatum, el actor de Magic Mike. Aun así, los alumnos aceptan las nuevas normas con resignación como un signo más del autoritarismo de Bukele.