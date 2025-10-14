María Gómez reacciona a las novedades de 'La Oreja de Van Gogh' y pide que el 14-O sea declarado su día: "Hoy puede pasar de todo"

Si hace justo un año se anunciaba el adiós de Leire Martínez, hoy podría confirmarse la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'. Mientras, su guitarrista Pablo Benegas también dice que se va. El análisis de María Gómez, en este vídeo.

Hoy parece que será el día en el que se anuncie lo que, según María Gómez, "Cayetana Guillén Cuervo lleva años sabiendo": el regreso de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'.

Aunque todavía no hay anuncio oficial, el grupo ha decidido preparar el terreno con un enigmático mensaje en sus redes sociales donde acompañan una imagen en blanco con la frase "Solo juntos tiene sentido".

Además, han borrado el post en el que anunciaban el adiós de Leire Martínez, publicado hace justo un año, algo que María ve en el vídeo sobre estas líneas "un poco maquiavélico".

"Sería la bomba que ahora sorprendieran a todo el mundo y la nueva cantante de La Oreja de Van Gogh fuese Lucas", señala Dani Mateo.

También hoy, el guitarrista de la banda, Pablo Benegas, ha anunciado que deja la formación, por lo que María pide que se declare el 14 de octubre como el Día de La Oreja de Van Gogh: "Hoy puede pasar de todo".

