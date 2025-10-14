Fran Monaj enseña cómo pronunciar varias frases en inglés, muy útiles para nuestras vacaciones

Irse de vacaciones a un país extranjero puede suponer un reto para muchas personas que no saben hablar inglés. No te pierdas las frases que ha compartido el profesor de inglés en el vídeo principal.

El profesor de inglés Fran Monaj vuelve a Zapeando para mejorar el inglés de los espectadores y los zapeadores. En esta ocasión, Monaj comparte varias frases en inglés que seguro serán muy útiles a la hora de irse de vacaciones.

Miki Nadal cuenta que estuvo en un hotel y tuvo que preguntar dónde estaba la piscina. El zapeador preguntó a la persona de la recepción de su hotel "Where is the pool?". "El tío me miró raro...", añade Miki. El profesor expone que la pregunta está bien formulada, pero que debe mejorar la pronunciación de 'pool'. Como explica, la frase se pronunciaría "/ues_the_púo/".

La siguiente consulta es de María Gómez, que quiere saber cómo podría pedir más sábanas para su habitación. Gómez indica que ella las pediría con la siguiente frase: "I need sheets in my room". Monaj señala que, en esta frase, hay que tener cuidado con la pronunciación de 'sheet', es decir, 'sábana'. El profesor indica que no se debe confundir la pronunciación de 'sheets' como 'shit'. La primera se pronunciaría con 'i', mientras que la segunda, que significa 'mierda', se pronuncia con 'e'.

Otra situación a la que nos podemos enfrentar en vacaciones es perder la llave de nuestra habitación. Quique Peinado indica que él la pediría con la frase "Give the key". Fran aconseja que es mejor utilizar la frase "Could I have the key, please?" ya que es más educado.

