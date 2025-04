Cayetana Guillén Cuervo pide perdón tras filtrar por error la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Aunque tan solo era un rumor, Cayetana Guillén Cuervo ha hablado de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh al pensar que ya estaba confirmada.

"Yo lo sé desde hace mucho", ha confesado Guillén Cuervo, que ha destacado cómo la cantante le pidió mantener el secreto: "No lo dije ni en casa, ella me pidió que, por favor, no se lo dijera a nadie y no se lo dije a nadie". Además, la actriz ha confesado que al conocer la noticia, se echó "a llorar al teléfono".

"Ella está muy bien y muy ilusionada, lo van a petar", ha asegurado Cayetana Guillén Cuervo que, sin darse cuenta, ha confirmado la vuelta de su amiga a la banda. Unas declaraciones que, al parecer, no habrían gustado a Amaia Montero, quien la ha dejado de seguir en redes sociales.

Tras la polémica, la actriz ha lanzado un comunicado en las mismas redes pidiendo perdón. "Quiero pedir disculpas por la confusión que se ha podido generar", ha escrito Cayetana Guillén Cuervo, que ha afirmado que sus declaraciones anteriores fueron "desde la admiración, amor y emoción" que siente por Amaia Montero.

"Respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas en la que expresó con cariño su deseo de volver a la música", ha explicado en el comunicado, donde ha destacado que Montero le pidió que dicha información "no trascendiera" porque no sabía "ni cómo ni cuándo".