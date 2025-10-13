Nacho García reacciona a la fría despedida de Andy y Lucas: "Un poco más y cada uno hace el concierto en una ciudad distinta"

Andy y Lucas decían adiós a su carrera como dúo este fin de semana y Zapeando les invita a venir para recordar su trayectoria juntos, pero como apunta Quique Peinado, "igual habría que invitar a uno un martes y a otro un jueves".

Este fin de semana Andy y Lucas pusieron punto y final a veinte años de carrera artística con un concierto de despedida en Madrid que estuvo lleno de emociones, que cada uno vivió por separado.

Solo hace falta ver en el vídeo sobre estas líneas cómo los dos cantantes vivieron su última canción cada uno en una punta del escenario. "Un poco más y cada uno hace el concierto de despedida en una ciudad distinta", reacciona Nacho García.

Isabel Forner, por su parte, sugiere invitarles para repasar su carrera en Zapeando, pero Quique Peinado señala que "habría que invitar a uno un martes y al otro un jueves".

Andy parecía ser el más emocionado con la despedida, pero a las pocas horas ya anunciaba el inicio de su carrera en solitario con single y después disco con un texto que a Dani Mateo le recuerda a "un breve de un periódico local" y a Quique Peinado directamente a "una esquela": "Qué oportunidad perdida para acabar con un 'hasta luego, Lucas', que era lo que estaba pidiendo toda España", añade el zapeador.

Lucas, por su parte, respondía publicando un estado de whatsapp con la frase "la lealtad es más importante que la amistad. A una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita". "Como Andy le regale su disco, Lucas lo utiliza como frisbi para el perro", apunta Maya Pixelskaya.

