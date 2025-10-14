Francisco Cacho explica qué es la berrea al ritmo de Sonia y Selena: "Cuando llegan las lluvias los ciervos se enamoran"

Francisco Cacho explica en Zapeando cuándo comienza la berrea de los ciervos, un fenómeno natural que observa cada otoño. El meteorólogo comparte curiosidades sobre su origen y cómo las primeras lluvias la provocan.

En este vídeo de Zapeando, Francisco Cacho explica cuándo inicia la berrea de los ciervos. Un fenómeno natural que cuando él asistió a verla en la Sierra de la Culebra en Zamora, le impresiono bastante. "El sonido es precioso", asegura el meteorólogo.

"La berrea se produce en otoño, pero no empieza hasta que no llegan las primeras lluvias de la temporada después del verano", comenta Cacho y añade que algunos años las lluvias han tardado mucho en llegar y, por tanto, "hasta noviembre se ha retrasado la berrea".

"Se dice que hasta que las ciervas no se mojen el lomo con las primeras lluvias no se ponen el celo", señala como curiosidad el meteorólogo.

Y para que todo el mundo termine de entender su origen, pone el siguiente ejemplo. "La berrea es como la canción de Sonia y Selena, pero al revés. En vez de decir 'cuando llega el calor los chicos se enamoran' sería 'cuando llegan las lluvias los ciervos se enamoran'. Y en vez de 'la brisa y el sol', pues sería 'la lluvia y las nubes'", brome Cacho.

